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Сегодня, 12:30

«Акрон» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» сыграет с «Оренбургом» в 17-м туре чемпионата России в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги команда из Тольятти набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Оренбургский клуб с восемью баллами идет на последней строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Оренбург

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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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