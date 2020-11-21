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Крыховяк — о победе над «Арсеналом»: «У нас свой путь»

21:35
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итог матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:0). Московский клуб прервал серию из трех поражений подряд.

— У нас свой путь. Важная победа, — написал поляк в Twitter.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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