Защитник «Зенита» Круговой назвал матч сезона-2021/22 РПЛ, который надолго запомнит

Защитник «Зенита» Данил Круговой на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Встреча пройдет 21 мая.

— Завершается сезон. Для тебя лично какой хайлайт этого сезона? Момент или матч, по которому ты будешь впоследствии его вспоминать?

— Со «Спартаком» дома, когда победили 7:1.

— Это уже третий матч, в котором «Зениту» ничего не надо. Как ты себя мотивируешь на такие игры? Есть ли такое, что ты чуть снизил к себе требования в последних матчах?

— Нет, не снизил к себе требований. У нас остался последний матч с качественным соперником, им нужны очки, а мы хотим показать хороший футбол и добиться победы.

Матч команд состоится в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 (мск). «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.