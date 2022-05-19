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Защитник «Зенита» Круговой назвал матч сезона-2021/22 РПЛ, который надолго запомнит

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Встреча пройдет 21 мая.

— Завершается сезон. Для тебя лично какой хайлайт этого сезона? Момент или матч, по которому ты будешь впоследствии его вспоминать?

— Со «Спартаком» дома, когда победили 7:1.

— Это уже третий матч, в котором «Зениту» ничего не надо. Как ты себя мотивируешь на такие игры? Есть ли такое, что ты чуть снизил к себе требования в последних матчах?

— Нет, не снизил к себе требований. У нас остался последний матч с качественным соперником, им нужны очки, а мы хотим показать хороший футбол и добиться победы.

Матч команд состоится в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 (мск). «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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