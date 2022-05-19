Гаджиев назвал уход Газинского и Мартыновича потерей для «Краснодара»

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Юрий Газинский и Александр Мартынович покинут «Краснодар» по окончании сезона.

«Всегда наступает время, когда уходят большие игроки. Эти футболисты, безусловно, большие для «Краснодара», а Газинский даже поиграл за сборную России. Конечно, это потеря для клуба. В сформировавшейся молодой команде всегда неплохо иметь двух или трех игроков с большим опытом. Такой симбиоз всегда лучший вариант с точки зрения практики. В «Краснодаре» останется Ионов, поэтому он будет помогать молодым футболистам», — сказал Гаджиев «СЭ».

Об уходе футболистов сообщила пресс-служба клуба. Газинский с 2013 года сыграл за «Краснодар» 281 матч и забил 14 голов. Мартынович провел 264 матча за клуб и забил 5 голов.