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Гаджиев назвал уход Газинского и Мартыновича потерей для «Краснодара»

Георгий Скобликов
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Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Юрий Газинский и Александр Мартынович покинут «Краснодар» по окончании сезона.

«Всегда наступает время, когда уходят большие игроки. Эти футболисты, безусловно, большие для «Краснодара», а Газинский даже поиграл за сборную России. Конечно, это потеря для клуба. В сформировавшейся молодой команде всегда неплохо иметь двух или трех игроков с большим опытом. Такой симбиоз всегда лучший вариант с точки зрения практики. В «Краснодаре» останется Ионов, поэтому он будет помогать молодым футболистам», — сказал Гаджиев «СЭ».

Об уходе футболистов сообщила пресс-служба клуба. Газинский с 2013 года сыграл за «Краснодар» 281 матч и забил 14 голов. Мартынович провел 264 матча за клуб и забил 5 голов.

Александр Мартынович
Юрий Газинский
ФК Краснодар
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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