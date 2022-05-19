Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет в матче против «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из его подопечных не сыграет в матче 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода».

Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

— Судя по соцсетям, многие игроки уже уехали в отпуск. Вы, наверное, долго будете перечислять, но кто не сыграет в субботу?

— Наши бразильцы получили на четыре дня больше выходных. Барриос готовится: мы ему предложили тот же вариант, но он попросил дать четыре дня в начале подготовительного этапа. Чистяков прооперирован в связи с переломом носа. Есть травмированные. Не считая их, все готовятся.

После 30 туров «Зенит» набрал 65 очков и досрочно выиграл РПЛ. «Нижний Новгород» с 30 баллами располагается на 11-й позиции.