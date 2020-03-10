Кристиан Рамирес: «Спартак» оказывал давление, но со временем у «Краснодара» появилось больше свободных зон»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Огромное спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают, — цитирует Рамиреса пресс-служба клуба. — Это придало нам сил. Вообще, каждая следующая победа заряжает нас энергией и мотивацией для борьбы. Единение с трибунами делает нас сильнее.

«Спартак» проанализировал нашу игру, поэтому первый тайм получился непростым. Они оказывали давление, но со временем у нас появилось больше свободных зон, больше моментов. Один из моментов мы в итоге и использовали.

Следующая игра с «Сочи» будет непростой, как и любая другая в РПЛ. Но мы отправимся в Сочи, чтобы добиться своей цели. Сделаем все, чтобы показать свою лучшую игру.