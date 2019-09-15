После тренировки «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков. Напомним, что вчера красно-белые уступили на своем поле «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

— Результата не будет, пока есть такие игры, как вчера, — сказал один из болельщиков. — У команды нет духа, она выиграла первый тайм и пропустила в самом начале и середине второго. Карреру уволили после трех домашних поражений, у Кононова — столько же. Почему его не увольняют? (Аплодисменты на трибуне.)

— Во-первых, все решения в клубе принимаются не мной единолично, а советом директоров. Главный акционер также принимает участие в принятии решений, — ответил Цорн.

— Только победы могут оставить тренера в клубе, тем более таком, как «Спартак», — сказал Кононов. — Каждое поражение воспринимается с болью болельщиками, но и тренером тоже. Так что, повторю, еще раз: только победы могут сделать так, чтобы я работал здесь и приносил пользу клубу.