«Краснодар» — «Зенит»: видеотрансляция матча в 20.30
5 июля 2020, 18:30
В воскресенье, 5 июля, состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
В случае победы в этой встрече «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Команда идет на первой строчке и опережает «Локомотив», идущего вторым, на 10 очков.
Следить за матчем «Краснодар» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Зенит»
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