В воскресенье, 5 июля, состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В случае победы в этой встрече «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Команда идет на первой строчке и опережает «Локомотив», идущего вторым, на 10 очков.

Следить за матчем «Краснодар» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Зенит»