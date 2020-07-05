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«Краснодар» — «Зенит»: видеотрансляция матча в 20.30

5 июля 2020, 18:30
«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в центральной встрече 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в центральной встрече 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 5 июля, состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В случае победы в этой встрече «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Команда идет на первой строчке и опережает «Локомотив», идущего вторым, на 10 очков.

Следить за матчем «Краснодар» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Зенит»

Краснодар — Зенит

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