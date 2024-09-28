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Сегодня, 20:04

«Краснодар» — «Зенит»: Тормена получил желтую карточку за наступ на пах Лусиано

Руслан Минаев
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил предупреждение в матче с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

Игрок «быков» в единоборстве наступил на пах форварду сине-бело-голубых Лусиано Гонду, который в это время лежал на газоне.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит
Джон Кордоба и&nbsp;Максим Глушенков. «Краснодар» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

ФК Зенит
ФК Краснодар
Витор Тормена
Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
2
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
3
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ростов – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Химки
 - : -
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Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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