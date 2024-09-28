«Краснодар» — «Зенит»: Тормена получил желтую карточку за наступ на пах Лусиано

Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил предупреждение в матче с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

Игрок «быков» в единоборстве наступил на пах форварду сине-бело-голубых Лусиано Гонду, который в это время лежал на газоне.