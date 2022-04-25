Каррера оценил шансы «Спартака» на вылет из РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы команды на вылет в Футбольную национальную лигу из РПЛ.

«Мне очень жаль, что «Спартак» не смог победить «Ростов». Судейство? Нужно знать, что творится у судей в голове. У «Спартака» очень сложная ситуация. Но я думаю, что команда не вылетит из РПЛ», — сказал Каррера «Чемпионату».

«Спартак» в 26 матчах Тинькофф чемпионата России набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице 10-е место. От зоны стыковых матчей подопечных Паоло Ваноли отделяет три очка, от зоны вылета — девять.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов».