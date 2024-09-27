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Сегодня, 15:28

Тренер «Алании» Гогниев выступил за расширение РПЛ и первой лиги

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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил за расширение РПЛ и Мелбет-Первой лиги.

«Мое мнение, чтобы популяризировать футбол в нашей стране, нужно расширять премьер-лигу до 18 команд, а Первую лигу — до 20. Потому что у нас очень много молодых и перспективных футболистов, которым, к сожалению, не дается игровая практика, потому что все играют на результат. А если в высших лигах будет больше команд, то получается, что уже 100 футболистов будут на этом уровне тренироваться и о себе заявлять. Потому что сейчас таких игроков мало», — приводит слова Гогниева Legalbet.

Сейчас в РПЛ играют 16 команд, а в первой лиге — 18.

Источник: Legalbet
Спартак Гогниев
Футбол
Первая лига
РПЛ
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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