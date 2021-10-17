На 81-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (1:1) арбитр Алексей Сухой не увидел, что защитник гостей Боян Йокич сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой, которая находилась в неестественном положении. С той позиции, которую он занимал, разглядеть это было невозможно.

Судья продолжил игру, но в его действия вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Илья Елеференко. После их проверки и просмотра повторов на мониторе рефери изменил свое решение и правильно назначил 11-метровый удар.