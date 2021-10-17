«Краснодар» — «Уфа»: арбитр не мог видеть, что Йокич сыграл рукой. Судье помогли видеоарбитры
17 октября, 22:29
На 81-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (1:1) арбитр Алексей Сухой не увидел, что защитник гостей Боян Йокич сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой, которая находилась в неестественном положении. С той позиции, которую он занимал, разглядеть это было невозможно.
Судья продолжил игру, но в его действия вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Илья Елеференко. После их проверки и просмотра повторов на мониторе рефери изменил свое решение и правильно назначил 11-метровый удар.
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю