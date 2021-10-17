«Краснодар» — «Уфа»: в ворота гостей не назначен пенальти
На 71-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (1:1) арбитр Алексей Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей после единоборства Юрия Журавлева и Гжегожа Крыховяка. Уфимский защитник с фолом остановил проход соперника, однако судья продолжил игру. Видеоарбитры Евгений Турбин и Илья Елеференко в действия рефери не вмешались или не успели вмешаться: момент был очень быстро «заигран».
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