Нападающий «Крыльев» Олейников: «Гол Глушенкова взбодрил нас и усыпил «Зенит»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

— Как тебе игра «Зенита» сегодня?

— «Зенит» хорошо начал и быстро забил, а затем перестал играть. Видимо, подумали, что будет легко. Потом мы забили два гола и уже им было тяжело изменить ситуацию.

— Быстрый гол Глушенкова взбодрил вас?

— Немного взбодрил нас и усыпил «Зенит». Они как-то перестали играть, катали мяч в центре поля. В первом тайме соперник особо ничего не создал, а во втором было много моментов. Мы уже играли по счету.

— Иван Сергеев как-то по особенному настраивался на эту игру?

— Думаю, да. В матче против бывшего клуба хотел показать себя, и у него отлично это получилось.

— Ты забил дальним ударом. Как считаешь, у Адамова были шансы потащить?

— Я ударил в противоход, а он ожидал другого. Мне важно было просто попасть.

— Забили два гола в течение минуты. Для вас самих это стало неожиданностью?

— Да. Хорошо, что так все получилось. Уже потом нам стало легче, когда повели в счете.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.