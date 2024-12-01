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Сегодня, 19:58

Нападающий «Крыльев» Олейников: «Гол Глушенкова взбодрил нас и усыпил «Зенит»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

— Как тебе игра «Зенита» сегодня?

— «Зенит» хорошо начал и быстро забил, а затем перестал играть. Видимо, подумали, что будет легко. Потом мы забили два гола и уже им было тяжело изменить ситуацию.

— Быстрый гол Глушенкова взбодрил вас?

— Немного взбодрил нас и усыпил «Зенит». Они как-то перестали играть, катали мяч в центре поля. В первом тайме соперник особо ничего не создал, а во втором было много моментов. Мы уже играли по счету.

— Иван Сергеев как-то по особенному настраивался на эту игру?

— Думаю, да. В матче против бывшего клуба хотел показать себя, и у него отлично это получилось.

— Ты забил дальним ударом. Как считаешь, у Адамова были шансы потащить?

— Я ударил в противоход, а он ожидал другого. Мне важно было просто попасть.

— Забили два гола в течение минуты. Для вас самих это стало неожиданностью?

— Да. Хорошо, что так все получилось. Уже потом нам стало легче, когда повели в счете.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.

Иван Олейников
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Акрон – Оренбург
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30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
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