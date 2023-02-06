«Краснодар» — «Спартак»: Мелешин открыл счет в матче

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин отличился в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

Он открыл счет в первом тайме на 23-й минуте — 1:0.

Красно-белые перехватили мяч на чужой половине поля, Мелешин вышел на ударную позицию и точно пробил в нижний угол.