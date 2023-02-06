«Краснодар» — «Спартак»: Мелешин открыл счет в матче
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин отличился в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».
Он открыл счет в первом тайме на 23-й минуте — 1:0.
Красно-белые перехватили мяч на чужой половине поля, Мелешин вышел на ударную позицию и точно пробил в нижний угол.
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|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|
|
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Зенит
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|
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Спартак
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Квинси Промес
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|
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|И
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