Семак: «Момент был неприятный, но серьезных травм ни у кого нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу команды на втором зимнем сборе.

— Завершился первый игровой день в Дубае. Какой дальнейший план на сбор? Набирать форму через игры?

— Конечно, интенсивной тренировочной работы будет меньше — больше тактических заданий и упражнений. Плотность достаточно высокая, матчей много, все должны набрать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм, чтобы как следует подготовиться к возобновлению чемпионата и Кубка.

— В Дубае к команде присоединилась целая группа молодых игроков. Как вы оцените это подкрепление?

— Пока не так много времени было у ребят, чтобы проявить себя. Естественно, двадцать игроков, которые у нас были перед началом нашего тренировочного сбора, 20-21, если не брать Дугласа Сантоса, недостаточно, чтобы играть по два матча за день. Поэтому мы позвали ребят, чтобы помочь в случае форс-мажора и дать им почувствовать атмосферу главной команды. Кто-то смог дебютировать, поэтому мы рады за них и будем следить за ними во время тренировочных занятий на то, как они выглядят, чтобы предоставить им больше игровой практики.

— Вы сказали, что нет травм, но Мантуану долго оказывали помощь в первом матче. С ним все в порядке?

— Да. На данный момент нет ничего серьезного. Момент был, конечно, неприятный, но серьезных травм ни у кого нет.