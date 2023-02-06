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Семак: «Момент был неприятный, но серьезных травм ни у кого нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу команды на втором зимнем сборе.

— Завершился первый игровой день в Дубае. Какой дальнейший план на сбор? Набирать форму через игры?

— Конечно, интенсивной тренировочной работы будет меньше — больше тактических заданий и упражнений. Плотность достаточно высокая, матчей много, все должны набрать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм, чтобы как следует подготовиться к возобновлению чемпионата и Кубка.

— В Дубае к команде присоединилась целая группа молодых игроков. Как вы оцените это подкрепление?

— Пока не так много времени было у ребят, чтобы проявить себя. Естественно, двадцать игроков, которые у нас были перед началом нашего тренировочного сбора, 20-21, если не брать Дугласа Сантоса, недостаточно, чтобы играть по два матча за день. Поэтому мы позвали ребят, чтобы помочь в случае форс-мажора и дать им почувствовать атмосферу главной команды. Кто-то смог дебютировать, поэтому мы рады за них и будем следить за ними во время тренировочных занятий на то, как они выглядят, чтобы предоставить им больше игровой практики.

— Вы сказали, что нет травм, но Мантуану долго оказывали помощь в первом матче. С ним все в порядке?

— Да. На данный момент нет ничего серьезного. Момент был, конечно, неприятный, но серьезных травм ни у кого нет.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-06-sergey-semak-segodnya-my-smotrelis-luchshe-sopernikov.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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