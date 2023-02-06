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Осинькин рассказал, что Барач попросил об аренде из-за недостатка игрового времени

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об аренде защитника Матео Барача в бельгийский «Остенде».

«Общий уровень всех центральных защитников у нас примерно равный. Барач — квалифицированный футболист. Он попросил об аренде, понимая, что первые полгода он играл не так много, как хотелось бы. У него было пару небольших травм, которые помешали быть в обойме. Теми защитниками, которые есть у нас остались в обойме, мы можем закрывать позицию. Так что, думаю, это было взаимовыгодное решение, чтобы футболист получил игровую практику и, вероятно, вернулся в команду еще сильнее», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Барач выступал за самарский клуб с февраля 2022 года в аренде из «Сочи», а летом права на игрока были выкуплены. Всего за «Крылья» он сыграл 18 матчей и забил один гол.

«Крылья Советов» отдали Барача в платную аренду до конца сезона в «Остенде». Бельгийский клуб заплатит за хорватского футболиста 250 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-barach-poprosil-ob-arende-ponimaya-chto-igral-ne-tak-mnogo-kak-hotelos/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Матео Барач
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