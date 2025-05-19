«Краснодар» сделал заявление о продаже билетов на матч 30-го тура РПЛ с «Динамо»

«Краснодар» объявил о проблеме с продажей билетов на матч 30-го тура РПЛ против «Динамо».

«Друзья, мы видим проблемы с личным кабинетом и понимаем ваше негодование.

Попробуем объяснить ситуацию и вселить надежду: в последние два дня пропускная способность сервера превышена в шесть раз. Нагрузка на сайт повышается не только благодаря обычным пользователям, но и активным DDoS-атакам, цель которых — максимально затруднить онлайн-продажу билетов. Что касается задвоения аккаунтов, то этот сбой произошел при попытке подключения новых мощностей сервера и никак не связан со взломом сайта. Мы контролируем ситуацию.

Обращаем ваше внимание, что клубное приложение временно недоступно. Купить билеты можно только через личный кабинет на нашем официальном сайте.

Мы просим прощения за все неудобства, связанные с покупкой билетов онлайн. Наши специалисты работают над проблемой 24/7 и обязательно найдут решение», — сказано в заявлении клуба.

Если «Зенит» не проиграет «Ростову» 18 мая, то победа «Краснодара» над «Динамо» в 30-м туре РПЛ сделает его чемпионом. В противном случае все будет зависеть от результатов параллельного матча «Зенита» с «Ахматом».

Все игры заключительного, 30-го тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.