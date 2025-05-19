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«Краснодар» сделал заявление о продаже билетов на матч 30-го тура РПЛ с «Динамо»

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Краснодар» объявил о проблеме с продажей билетов на матч 30-го тура РПЛ против «Динамо».

«Друзья, мы видим проблемы с личным кабинетом и понимаем ваше негодование.

Попробуем объяснить ситуацию и вселить надежду: в последние два дня пропускная способность сервера превышена в шесть раз. Нагрузка на сайт повышается не только благодаря обычным пользователям, но и активным DDoS-атакам, цель которых — максимально затруднить онлайн-продажу билетов. Что касается задвоения аккаунтов, то этот сбой произошел при попытке подключения новых мощностей сервера и никак не связан со взломом сайта. Мы контролируем ситуацию.

Обращаем ваше внимание, что клубное приложение временно недоступно. Купить билеты можно только через личный кабинет на нашем официальном сайте.

Мы просим прощения за все неудобства, связанные с покупкой билетов онлайн. Наши специалисты работают над проблемой 24/7 и обязательно найдут решение», — сказано в заявлении клуба.

Если «Зенит» не проиграет «Ростову» 18 мая, то победа «Краснодара» над «Динамо» в 30-м туре РПЛ сделает его чемпионом. В противном случае все будет зависеть от результатов параллельного матча «Зенита» с «Ахматом».

Все игры заключительного, 30-го тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК
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РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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