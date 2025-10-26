«Зенит» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

«Зенит» и «Динамо» сыграют в рамках 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 октября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

26 октября 2025, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию встречи команд Сергея Семака и Валерия Карпина покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 10-ти туров премьер-лиги вице-чемпионы РПЛ набрали 23 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой строчке в чемпионате России.