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26 октября 2025, 10:30

«Зенит» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

«Зенит» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» и «Динамо» сыграют в рамках 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 октября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября 2025, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Динамо

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию встречи команд Сергея Семака и Валерия Карпина покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 26&nbsp;октября 2025 года.«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

После 10-ти туров премьер-лиги вице-чемпионы РПЛ набрали 23 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой строчке в чемпионате России.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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