Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Олссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Шомуродов.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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