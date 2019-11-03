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«Краснодар» — «Ростов»: Берг, Ари и Сулейманов в стартовом составе

15:16
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Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Олссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Шомуродов.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Ростов

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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