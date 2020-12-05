«Краснодар» разгромил «Ротор»

«Краснодар» в матче17-го тура Тинькофф чемпионата России разгромил «Ротор» со счетом 5:0. Голы забили Ари (дубль), Магомед-Шапи Сулейманов и Виктор Классон, у которого такжедва гола.

В составе гостей с поля за две желтые карточки на 30-й минуте был удален Андрес Понсе.

«Краснодар» поднялся на восьмое место в таблице. «Ротор» занимает последнее место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

«Краснодар» — «Ротор» (Волгоград) — 5:0 (3:0)

Голы: Ари, 14 (1:0). Ари, 41 — с пенальти (2:0). Сулейманов, 43 (3:0). Классон, 85 (4:0). Классон, 90 — с пенальти (5:0).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Рамирес, 46), Камболов (Кабелла, 46), Мартынович, Чернов, Вилена (Ионов, 73), Вандерсон Масиэл (Классон, 46), Кайо, Ари (Черников, 46), Марков, Сулейманов.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник (Манучарян, 79), Песегов (Муллин, 37), Жигулев, Давиташвили (Кипиани, 46), Макаров, Понсе, Фламарион (Микелтадзе, 65).

Предупреждения: Вилена, 16. Понсе, 16. Камболов, 27. Кверквелия, 40. Алейник, 45+2. Черников, 60.

Удаление: Понсе, 30.

Судьи: Матюнин. Болотенков (оба — Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).

5 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар».