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Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Португалии Педру Мендеш считает, что полузащитник «Зенита» Вендел является лучшим легионером в РПЛ.

«В РПЛ играет большое количество качественных легионеров. В последнее время там появилось много бразильцев. Вендел — отличный игрок. Наверное, сейчас он лучший легионер чемпионата России для меня. Не говорю, что он сильнее всех остальных, это просто мой личный выбор», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерскую команду 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 42 очками за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pedru-mendesh-vendel-luchshij-legioner-chempionata-rossii/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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