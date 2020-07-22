«Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путевку в Лигу чемпионов

В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» на своем поле принимал «Ахмат». Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0.

Краснодарцы набрали 52 очка и удержали третье место в чемпионате России, которые дает право команде попасть в квалификационную стадию Лиги чемпионов.

В первом тайме счет открыл Маркус Берг. В самой концовке первой половины «Ахмат» сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме «быки» забили три гола в течение десяти минут и сняли вопросы об исходе встречи. Отличились Реми Кабелла, Вандерсон Масиэл и все тот же Берг.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 4:0 (1:0)

Голы: Берг, 43 (1:0). Кабелла, 54 (2:0). Вандерсон Масиэл, 58 (3:0). Берг, 62 (4:0).

«Краснодар»: Д.Адамов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский, Кабелла (Фернандеш, 66), Олссон, Уткин (Мацукатов, 79), Вандерсон Масиэл (Кутовой, 79), Кайю (Сорокин, 72), Берг (Сулейманов, 72).

«Ахмат» (Грозный): Мелихов, Семенов, Богосавац, А.Р.Адамов, Иванов, Роши, Швец, Бериша (Глушаков, 59), Харин (Х.Кадыров, 71), Исмаэл, Понсе (Ильин, 58).

Предупреждения: Харин, 7. Вандерсон Масиэл, 20. Бериша, 24. Иванов, 64. А.Р.Адамов, 82.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Петросян (Бронницы).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

22 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

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