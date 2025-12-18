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Лещенко считает, что «Динамо» не стоит менять Гусева на Черчесова на посту главного тренера

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» оценил кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера бело-голубых.

«Я думаю, что Черчесов хорошо работает в «Ахмате». Какой смысл ему вообще оттуда уезжать? У Гусева все налажено в «Динамо». Я бы эту рокировку не делал», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее, 15 декабря, совет директоров «Динамо» провел заседание, в ходе которого так и не принял финального решения по главному тренеру. Участники обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности Ролана Гусева, а также Станислава Черчесова, после чего договорились более углубленно проработать данный вопрос.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 21 очком.

Алена Володина

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Ролан Гусев
Станислав Черчесов
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Лев Лещенко
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