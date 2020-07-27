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«Краснодар» поборется с «Миланом» за нападающего олимпийской сборной Аргентины

02:58
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Нападающий «Тальереса» Науэль Бустос может продолжить карьеру в Европе, сообщает Mundo. В его приобретении заинтересованы «Милан» и «Краснодар». Предполагается, что клубы предложат за игрока порядка 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «быки» готовы потратить 7 миллионов.

На счету 22-летнего аргентинца в текущем сезоне 10 голов и 4 результативные передачи в 21 матче. Его контракт рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,7 миллиона.

На счету Бустоса 3 матча и 1 гол за олимпийскую сборную Аргентины.

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