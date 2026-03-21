«Краснодар» — «Пари НН»: хозяева выигрывают после первого тайма
«Краснодар» на своем поле обыгрывает «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ — 2:0.
Дубль оформил Джон Кордоба. Колумбиец отличился на 6-й и 12-й минутах.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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