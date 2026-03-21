В «Динамо» Махачкала заявили о готовности помочь иранскому игроку Джаваду: «Ему тяжело, но держится»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о состоянии иранского полузащитника команды Джавада Хоссейннеджада на фоне ситуации в его родной стране.

«Там идут боевые действия, Джаваду тяжело, но мы сказали — если что-то надо, поможем. Если что-то будет сложное, мы готовы помочь. Пока он не обращался, справляется», — сказал Газизов «СЭ».

В субботу, 21 марта Хоссейннеджад провел все 90 минут в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).