«Балтика» — «Сочи»: стартовые составы команд

«Балтика» и «Сочи» объявили составы на матч 22-го тура РПЛ.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Бевеев, Филин, Чивич, Титков, Н. Петров, М. Петров, Йенне, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Андерсон, Беликов, Рядно, Мурид, Ковалев, Ковач, Манелов, Макаров, Оффор.

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Волков, Зиньковский, Мухин, Коваленко, Федоров, Крамарич.

Запасные: Силев, Дюпин, Кравцов, Корнеев, Ежов, Барт, Носатый, Мециев, Игнатов, Мелешин, Камано.

Матч «Балтика» — «Сочи» пройдет в субботу, 21 марта и начнется в 20.30 (мск). Калининградцы занимают пятое место в таблице РПЛ с 39 очками, сочинцы идут на последней, 16-й строчке с 9 очками.