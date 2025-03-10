В агентстве Кастаньо сообщили, что игрок близок к трансферу в «Ривер Плейт»
В агентстве Top Champ Management сообщили о близости полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо к трансферу в аргентинский «Ривер Плейт».
«Сделка близка к завершению. В ближайшее время Кевин подпишет контракт с «Ривер», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».
24-летний колумбиец присоединился к «Краснодару» в январе 2024 года, его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Кастаньо забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|5
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|
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|10
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|4
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|10
|
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|5
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|11-19
|8
|
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|11
|1
|3
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|8-19
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16
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|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
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|Г
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Максим Глушенков
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|8
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
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|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
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|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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|1
|2
|
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|1
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