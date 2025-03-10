В агентстве Кастаньо сообщили, что игрок близок к трансферу в «Ривер Плейт»

В агентстве Top Champ Management сообщили о близости полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо к трансферу в аргентинский «Ривер Плейт».

«Сделка близка к завершению. В ближайшее время Кевин подпишет контракт с «Ривер», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

24-летний колумбиец присоединился к «Краснодару» в январе 2024 года, его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Кастаньо забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.