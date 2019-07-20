"Краснодар" отыграл один мяч у "Уфы". Арбитр не сразу его засчитал

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли открыл счет голам своей команды в матче второго тура чемпионата России против "Уфы" (1:2).

Хавбек отличился на 50 минуте встречи, после долгих совещаний с помощниками главный арбитр встречи Алексей Еськов все-таки его засчитал. Счет в матче на 29 минуте открыл защитник уфимцев Кэтэлин Карп, а на 40 минуте защитник "Уфы" Джемал Табидзе удволил преимущество своей команды.