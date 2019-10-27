? Мануэл Фернандеш забивает гол в своем первом матче в стартовом составе «Краснодара» в РПЛ.



? #КраснодарОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «МАТЧ! КЛУБ»

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