«Краснодар» — «Оренбург»: видео всех голов
19:58
«Краснодар» в матче 14-го тура РПЛ принимает «Оренбург».
32-я минута. Деспотович — 0:1
? Шестой гол Джордже Деспотовича в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019
? #КраснодарОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/0xW027Co0u
43-я минута. Фернандеш — 1:1
? Мануэл Фернандеш забивает гол в своем первом матче в стартовом составе «Краснодара» в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019
? #КраснодарОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/ntZyqvgrzC
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