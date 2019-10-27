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«Краснодар» — «Оренбург»: видео всех голов

19:58
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«Краснодар» в матче 14-го тура РПЛ принимает «Оренбург».

32-я минута. Деспотович — 0:1

43-я минута. Фернандеш — 1:1

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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