«Краснодар» обыгрывает «Балтику» после первого тайма

«Краснодар» после первого тайма обыгрывает «Балтику» в матче 21-го тура чемпионата России.

На 31-й минуте голом отметился нападающий «быков» Джон Кордоба. Счет в игре на данный момент — 1:0 в пользу краснодарской команды.

«Быки» нанесли 4 удара в створ ворот соперника за первый тайм, на счету калининградской команды — один удар.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика».