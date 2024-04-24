«Краснодар» — «Балтика»: хозяева повели в счете

«Краснодар» открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Балтики» — 1:0.

На 31-й минуте встречи голом отметился нападающий «быков» Джон Кордоба. Голкипер калининградской команды отбил мяч Кади Боржеса, который исполнил удар из-за штрафной, однако Кордоба был первым на добивании.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика».