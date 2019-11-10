«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд
14:01
В матче 16-го тура молодежного первенства России «Локомотив» уступил «Краснодару» (1:2).
У хозяев голом отметился Николай Титков, у гостей — Леон Сабуа и Ираклий Манелов.
«Краснодар» набрал 20 очков и занимает десятое место. У «Локомотива» 27 очков и шестое место.
Молодежные команды
16-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 1:2 (0:1)
Голы: Сабуа, 7 (0:1). Титков, 47 (1:1). Манелов, 58 (1:2).
Судья: Филимонов (Калининград).
10 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
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