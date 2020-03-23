«Краснодар» напомнил о важном празднике. 129 лет назад в Англии придумали футбольную сетку

«Краснодар» напомнил у себя в Twitter, что 23 марта 1891 года была придумана сетка для футбольных ворот.

— А знаете, чей сегодня день рождения? 129 лет назад в Англии придумали футбольную сетку. С тех пор она — неизменный участник самых красочных футбольных баталий, — говорится в публикации клуба.

А знаете, чей сегодня день рождения?

129 лет назад в Англии придумали футбольную сетку ?

С тех пор она — неизменный участник самых красочных футбольных баталий ?

Мяч в сетке — источник ярких эмоций ?

Вспоминаем вместе, что чувствовали в эти моменты ??#КакойСегодняДень pic.twitter.com/I2z4UPH1eT — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 23, 2020

Идея использовать сеть для ловли мячей принадлежит бизнесмену из Ливерпуля Джону Броди, который владел фирмой по производству рыболовных сетей.