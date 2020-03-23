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«Краснодар» напомнил о важном празднике. 129 лет назад в Англии придумали футбольную сетку

11:45
Мануэл Фернандеш забивает гол в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (3:1). Фото ФК «Краснодар»
Мануэл Фернандеш забивает гол в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (3:1). Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» напомнил у себя в Twitter, что 23 марта 1891 года была придумана сетка для футбольных ворот.

— А знаете, чей сегодня день рождения? 129 лет назад в Англии придумали футбольную сетку. С тех пор она — неизменный участник самых красочных футбольных баталий, — говорится в публикации клуба.

Идея использовать сеть для ловли мячей принадлежит бизнесмену из Ливерпуля Джону Броди, который владел фирмой по производству рыболовных сетей.

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