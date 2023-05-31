«Краснодар» может расторгнуть контракт с защитником Сорокиным

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин покинет клуб в межсезонье, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 27-летний футболист не входит в планы тренерского штаба Владимира Ивича на новый сезон. Клуб может рассмотреть вариант с расторжением контракта.

Сорокин перешел в «Краснодар» в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Сорокин провел 11 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.