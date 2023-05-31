«Краснодар» может расторгнуть контракт с защитником Сорокиным
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин покинет клуб в межсезонье, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 27-летний футболист не входит в планы тренерского штаба Владимира Ивича на новый сезон. Клуб может рассмотреть вариант с расторжением контракта.
Сорокин перешел в «Краснодар» в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2022/23 Сорокин провел 11 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
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|17:00
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
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|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
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|3.06
|17:00
|
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|3.06
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|Г
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Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
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Федор Чалов
ЦСКА
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|
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Эдуард Сперцян
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Александр Соболев
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