Защитник «Динамо» Лепский оценил переход Лунева в команду
Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился мнением от игры с новичком бело-голубых голкипером Андреем Луневым.
«Лунев — очень сильный вратарь. Он делится с нами своим большим опытом, много подсказывает как тренерскому штабу, так и нам, игрокам. Я успел пару раз с ним пообщаться, Андрей — крайне приятный человек. Что на тренировках, что в матчах с ним очень комфортно играть», — цитирует Лепского Legalbet.
18 июня «Динамо» объявило о переходе Лунева. Контракт рассчитан до 2026 года.
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