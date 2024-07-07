Защитник «Динамо» Лепский оценил переход Лунева в команду

Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился мнением от игры с новичком бело-голубых голкипером Андреем Луневым.

«Лунев — очень сильный вратарь. Он делится с нами своим большим опытом, много подсказывает как тренерскому штабу, так и нам, игрокам. Я успел пару раз с ним пообщаться, Андрей — крайне приятный человек. Что на тренировках, что в матчах с ним очень комфортно играть», — цитирует Лепского Legalbet.

18 июня «Динамо» объявило о переходе Лунева. Контракт рассчитан до 2026 года.