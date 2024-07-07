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Сегодня, 11:27

Защитник «Динамо» Лепский оценил переход Лунева в команду

Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился мнением от игры с новичком бело-голубых голкипером Андреем Луневым.

«Лунев — очень сильный вратарь. Он делится с нами своим большим опытом, много подсказывает как тренерскому штабу, так и нам, игрокам. Я успел пару раз с ним пообщаться, Андрей — крайне приятный человек. Что на тренировках, что в матчах с ним очень комфортно играть», — цитирует Лепского Legalbet.

18 июня «Динамо» объявило о переходе Лунева. Контракт рассчитан до 2026 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/futbolist-dinamo-lepskij-lunyov-ochen-silnij-vratar-on/
Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
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