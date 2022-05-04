Агент Бийола рассказал, что футболист определится со своим будущим в ЦСКА по окончании сезона

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола рассказал, готов ли футболист остаться в московском клубе.

«Сейчас слишком рано, чтобы комментировать этот вопрос, сперва нужно пообщаться с клубом. У Яки действующий контракт. Полагаю, что самый корректный вариант — сесть по окончании сезона с игроком и представителями клуба за стол и все обсудить. Так что такая беседа состоится. Важно отметить, что ЦСКА важен для Бийола. Но никто не знает, что может произойти завтра, как все будет складываться.

Согласится ли Яка остаться в клубе с понижением зарплаты? Тут дело только за ним, если так произойдет, он сам будет решать, сможет ли он как-то компенсировать для себя понижение зарплаты. Но я не слышал разговоров о понижении зарплаты от клуба. Мы будем двигаться шаг за шагом и искать лучшее решение для игрока и клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Чибежа.

Бийол перешел в ЦСКА в июле 2018 года. В сезоне-2021/22 23-летний словенец забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 28 матчах за армейцев. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.