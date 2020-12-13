Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Ионов, Классон, Олссон, Кабелла, Берг.

Запасные: Черников, Адамов, Чернов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вильена, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Галанин, Куликов, Титков, Иосифов, Агеев, Камано.