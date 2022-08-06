«Краснодар» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В субботу, 6 августа, «Краснодар» дома сыграет против «Локомотива» в матче 4-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Краснодар Арене», начало — в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.50 покажет сайт matchtv.ru.

«Краснодар» после трех туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 4 очка. У «Локомотива» — два очка в трех матчах, красно-зеленые находятся на 14-й строчке.

В предыдущем туре «Краснодар» победил «Урал» в Екатеринбурге (3:1. «Локомотив» был разгромлен «Зенитом» в Санкт-Петербурге (0:5).