«Ахмат» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В субботу, 6 августа, «Ахмат» дома сыграет против «Зенита» в матче 4-го тура чемпионата России. Игра пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», начало — 20:00.

Следить за видеотрансляцией матча можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Премьер».

«Ахмат» в текущем сезоне РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), затем одержал победу над «Факелом» (2:1) и проиграл «Сочи» (1:2). В активе грозненской команды четыре очка и восьмая позиция в турнирной таблице.

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1), следом обыграл «Крылья Советов» (3:0) и «Локомотив» (5:0). Сине-бело-голубые набрали семь очков и занимают первую позицию в турнирной таблице.