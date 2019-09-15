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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сулейманов сравнял счет в матче

19:18
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«Краснодар» сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» .

На 16-й минуте встречи Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Сергея Петрова принял мяч и пробил точно в дальний угол метров с 11.

Краснодар — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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