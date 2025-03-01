Футбол
1 марта, 21:03

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сперцян получил травму

Руслан Минаев

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму в матче с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ.

Хавбек столкнулся с Фернандо Костанцей вблизи штрафной самарцев.

Полузащитник «быков» покинул поле на носилках. На 72-й минуте вместо него вышел Александр Черников.

Джон Кордоба&nbsp;&mdash; Иван Сергеев.«Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — ЦСКА и другие матчи после зимней паузы
Пивоваров: «В последних двух матчах к судейству минимальное количество вопросов»
ЭСК поддержала решения арбитров в матчах «Ахмат» — «Рубин» и «Химки» — «Факел»
ЭСК: Левников верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо»
Тюкавин перенес операцию на колене
КДК РФС оштрафовал «Факел» за скандирование фанатами оскорблений в адрес арбитра
Галактионов: «Нельзя говорить, что сборы были тяжелые. Стандартные, ребятам работа знакома»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2
 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3
 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
4
 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
5
 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6
 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
7
 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8
 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9
 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
10
 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
11
 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12
 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
13
 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14
 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15
 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16
 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 16 1 6
Йонуц Неделчару
Йонуц Неделчару

Акрон

 17 1 4
Вся статистика

