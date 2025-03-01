«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сперцян получил травму

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму в матче с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ.

Хавбек столкнулся с Фернандо Костанцей вблизи штрафной самарцев.

Полузащитник «быков» покинул поле на носилках. На 72-й минуте вместо него вышел Александр Черников.