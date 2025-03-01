«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме гол забил хавбек гостей Иван Олейников. Во второй половине встречи отличился полузащитник хозяев Виктор Са.

На 72-й минуте полузащитник «быков» Эдуард Сперцян получил травму.

«Краснодар» набрал 40 очков и по дополнительным показателям обошел в турнирной таблице «Зенит» (40 очков), который опустился на второе место.

«Крылья Советов» с 19 очками занимают 10-ю строчку.