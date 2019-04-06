"Краснодар" - "Крылья Советов": Классон забил гол паненкой

"Краснодар" вышел вперед в концовке матча 22-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". На 90+2-й минуте отличился полузащитник Виктор Классон. Он реализовал пенальти, забил гол паненкой.

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