18:22 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - "Крылья Советов": Классон забил гол паненкой

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"Краснодар" вышел вперед в концовке матча 22-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". На 90+2-й минуте отличился полузащитник Виктор Классон. Он реализовал пенальти, забил гол паненкой. 

 

Краснодар - Крылья Советов

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Результаты опроса

17170 чел.

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА?
6.7%
Крупной победой "Спартака"
31.4%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
17.1%
Результативной ничьей
2.4%
Нулевой ничьей
7.8%
Крупной победой ЦСКА
34.6%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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