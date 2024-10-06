«Краснодар» — «Химки»: хозяева ведут в счете после первого тайма

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«Краснодар» в матче 11-го тура чемпионата России принимает «Химки».

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев: на 41-й минуте отличился форвард Джон Кордоба.

В середине тайма рассечение головы получил форвард «Химок» Антон Заболотный. Он продолжил матч в повязке.