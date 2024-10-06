Тикнизян: «Может, я лидер по овощам и фруктам с рынка»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после победы в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) рассказал о своей роли в команде.

— Ты чувствуешь, что ты лидер раздевалки?

— Нет, наверное, статус лидера мне не подходит. Наверное, я какой-то теневой. Может, лидер по овощам, по фруктам с рынка. Но наш лидер раздевалки — Дмитрий Баринов.

У нас нет дедовщины. У нас есть капитан Дмитрий Баринов. Есть лидеры раздевалки, к ним все прислушиваются. В футболе нет понятия «молодой». Сколько тебе лет, не имеет значения, когда ты пересекаешь боковую линию на поле.

— Молодые в раздевалке могут тебя, например, покритиковать?

— Могут. Например, сегодня в игре, и часто так бывает, Леша Батраков может мне подсказать. Я на него не смотрю, как на 19-летнего парнишку. Это футболист, один из лидеров нашей команды, и я могу прислушаться к нему, а он ко мне.

Железнодорожники одержали шестую победу подряд в официальных матчах. Команда Михаила Галактионова возглавила таблицу чемпионата России с 27 очками. Самарцы идут на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче красно-зеленые сыграют в гостях с «Химками» 19 октября, а «Крылья Советов» днем позже встретятся на выезде с «Оренбургом».