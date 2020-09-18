Нападающий «Краснодара» Маркус Берг не реализовал пенальти в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Илья Лантратов смог отбить удар форварда. Однако швед первым успел на добивание и все же отправил мяч в ворота — 1:0.

Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной после подсказки ВАР.