«Краснодар» — «Химки»: Берг открыл счет в матче
20:20
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг не реализовал пенальти в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Илья Лантратов смог отбить удар форварда. Однако швед первым успел на добивание и все же отправил мяч в ворота — 1:0.
Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной после подсказки ВАР.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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