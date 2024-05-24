«Краснодар» и «Динамо» сыграют в 30-м туре РПЛ в субботу, 25 мая. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. За ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно смотреть противостояние можно в перекличке 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko состоится мультитрансляция матчей игрового дня.

Краснодарский клуб набрал 53 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые занимают первую строчку премьер-лиги, в их активе — 56 баллов.

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