«Зенит» сыграет с «Ростовом» в последнем 30-м туре РПЛ в субботу, 25 мая. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Ключевые события встречи «Зенит» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно смотреть матч можно в перекличке 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko состоится мультитрансляция матчей игрового дня.

Команда Сергея Семака набрала 54 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Клуб из Ростова с 43-я баллами занимает седьмую строчку премьер-лиги.

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